Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Galatasaray'a kötü haber: Nicolas Raskin, Türkiye'yi istemiyor! -Galatasaray haberleri
ABONE OL

Nicolas Raskin, Türkiye'yi istemiyor!

Lucas Torreira'nın Avrupa'ya dönme düşüncesi üzerine orta saha için kolları sıvayan ve oyunun iki yönünü de oynayabilen bir futbolcu profili arayan Galatasaray'a Nicolas Raskin'den kötü haber geldi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç Belçikalı'nın kariyerinin şu döneminde Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı belirtildi

Galatasaray'a kötü haber: Nicolas Raskin, Türkiye'yi istemiyor! -Galatasaray haberleri
HABERTURK.COM

Uruguay'da milli takımdaki yerini kaybeden ve bu nedenle göz önünde olan bir lige dönmeyi ciddi şekilde gündemine alan Lucas Torreira'nın olası bir ayrılığı nedeniyle kolları şimdiden sıvayan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.

Torreira yerine Mertens'le bağlantı kurabilecek, oyunu çift yönlü oynayan bir orta saha arayışlarına giren sarı-kırmızılıların ilk hedefi ise Standard ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nicolas Raskin'di. Scout ekibinin uzun süredir izlediği genç futbolcu için Dries Mertens kozunu da kullanmak isteyen Galatasaray'a kötü haber geldi.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMİYOR

21 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen Galatasaray, ülke bariyeriyle karşılaştı. 21 yaşındaki Belçikalı futbolcunun kariyerinin bu döneminde Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Daha göz önündeki bir ligde forma giymek isteyen Raskin'in Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşmadığı kaydedildi. Bu sezon 17 lig maçına çıkan 21 yaşındaki orta saha 1 gol atarken 4 golün de hazırlayıcısı oldu.

KADRO DIŞI KALABİLİR!

Standard ile olan sözleşmesini uzatmayan Raskin'in kadro dışı bırakılması da gündemde. Oyuncu ile yeni mukavele yaparak elinde tutmak isteyen Belçika ekibinin sportif direktörü Fergal Harkin geçenlerde bir açıklama yapmış ve oyuncunun kadro dışı kalmasının gündemde olduğunu belirtmişti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2022 Dünya Kupası damga vuran tribün güzelleri... -Spor haberleri
FUTBOL Dünya Kupası'nın tribün güzelleri
Galatasaray Lazio hazırlık maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray Lazio hazırlık maçı hangi kanalda? Son dakika: GS Lazio maçı ilk 11'ler ve kadrolar
FUTBOL Galatasaray Lazio hazırlık maçı ne zaman?
Fenerbahçe'de sakatlık raporu!
FUTBOL Fenerbahçe'de sakatlık raporu!
Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer sözleri! - Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL Kerem'in menajerinden transfer sözleri!
Ceyhun Kazancı'dan Weghorst, Caner ve transfer sözleri! - Beşiktaş transfer haberleri
FUTBOL Ceyhun Kazancı her şeyi açıkladı!
Fenerbahçe'ye transfer teklifleri yağıyor: Arda ve Ferdi'den sonra şimdi de Osayi Sameul... - Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Şimdi de Osayi Sameul'in peşindeler!
Beşiktaş'ta son dakika! N'Koudou ve Weghorst...
FUTBOL Sıcak gelişme! N'Koudou ve Weghorst...
Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! Orta sahaya Tunuslu yıldız
FUTBOL Beşiktaş'tan flaş hamle!
Onur Bulut transferinde son dakika gelişmesi! Sözleşme imzaladığımıza dair... - Spor haberleri
FUTBOL Menajerinden sözleşme açıklaması!
Brezilya'dan Jorge Jesus için flaş iddia! 'Sözleşmesini feshedecek'
FUTBOL 'Sözleşmesini feshedecek'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.