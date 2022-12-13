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Uruguay'da milli takımdaki yerini kaybeden ve bu nedenle göz önünde olan bir lige dönmeyi ciddi şekilde gündemine alan Lucas Torreira'nın olası bir ayrılığı nedeniyle kolları şimdiden sıvayan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.

Torreira yerine Mertens'le bağlantı kurabilecek, oyunu çift yönlü oynayan bir orta saha arayışlarına giren sarı-kırmızılıların ilk hedefi ise Standard ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nicolas Raskin'di. Scout ekibinin uzun süredir izlediği genç futbolcu için Dries Mertens kozunu da kullanmak isteyen Galatasaray'a kötü haber geldi.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMİYOR 21 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen Galatasaray, ülke bariyeriyle karşılaştı. 21 yaşındaki Belçikalı futbolcunun kariyerinin bu döneminde Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Daha göz önündeki bir ligde forma giymek isteyen Raskin'in Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşmadığı kaydedildi. Bu sezon 17 lig maçına çıkan 21 yaşındaki orta saha 1 gol atarken 4 golün de hazırlayıcısı oldu.