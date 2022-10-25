Bugüne kadar Lepzig ile Real Madrid arasında oynanan tek Avrupa kupası maçını bu sezon İspanyol ekibi 2-0 kazandı.

Almanya'da çıktığı son sekiz Şampiyonlar Ligi deplasmanında sadece bir mağlubiyet alan Real Madrid (5G 2B), daha önceki 17 ziyaretinin 11'inden yenilgiyle dönmüştü (2G 4B).

Alman takımlarıyla oynadığı son 13 Avrupa kupası maçının hiçbirini kaybetmeyen Real Madrid (9G 4B), bu karşılaşmaların tamamında 2+ gol sevinci yaşadı (toplam 31 gol).

Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçını kazanan Leipzig, bu turnuvada ikinci kez üst üste üç galibiyet almak istiyor (Şubat-Ağustos 2020 arasında).

Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son sekiz deplasman maçının sadece birini kaybeden Real Madrid (7G 1B), son dört dış saha karşılaşmasını gol yemeden kazandı.