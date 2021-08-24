Re Pie Getir'de kısmi satış yaptı

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Alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy, Getir Girişim Sermayesi Fonu'ndan (GSYF) yüksek kâr elde etmek suretiyle kısmi satış yaptığını açıkladı.



Yapılan açıklamaya göre, Re Pie Portföy, hem Getir hem de yatırımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda son şirket değerlemesi olan 7.55 milyar dolarlık seviyeden, yaklaşık 35 milyon dolarlık bir satış işlemi gerçekleştirdi.

Böylece, Getir’de yatırımcı olan iki fonun yatırımcılarına toplam 275 milyon lira temettü dağıtılacak.

Re Pie Portföy'ün, bu satıştan sonra sahibi olduğu geriye kalan şirket hisseleri için mevcut 2 fonu ile yatırım sürecine devam edeceği öğrenildi.

Satış sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Getir Fonu'nun katılımcılarına 23 Ağustos 2021 tarihi itibariyle temettü dağıtımına başladığı kaydedildi.

PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ 3.6 MİLYAR TL

Verilen bilgiye göre, yıl içinde yaptığı yatırımlar ile toplam portföy hacmini 3.6 milyar lira seviyesine çıkaran Re-Pie, öte yandan yeni unicorn adayı şirketler ile görüşmelerini sürdürüyor.

Şirket önümüzdeki dönem özellikle teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor. Re-Pie, iş modeli olarak start-up, scale-up ve halka arz (pre-IPO) aşamalarındaki şirketlere fonları ile yatırım yapıyor.

2021 yılında yatırım yaptığı kimi şirketlerden kısmi satışlar yapacağını açıklayan Re-Pie Portföy, hem risk sermayesi hem özel sermaye ölçeğinde yatırım yapmaya devam edeceğini duyurdu.