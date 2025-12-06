Habertürk
        Real Betis: 3 - Barcelona: 5 | MAÇ SONUCU

        Real Betis: 3 - Barcelona: 5 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis'i 5-3 mağlup etti. Ferran Torres (3), Roony Bardghji ve Lamine Yamal'ın (p) golleriyle kazanan lider Barcelona, puanını 40'a yükseltti. Real Betis ise haftayı 24 puanla tamamladı.

        Giriş: 06.12.2025 - 22:54 Güncelleme: 06.12.2025 - 22:54
        8 gollü maçta kazanan Barcelona!
        İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis ile karşılaştı. Estadio de La Cartuja'da oynanan müsabakayı kazanan 5-3'lük skorla Barcelona oldu.

        Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 11,13 ve 40. dakikalarda Ferran Torres, 31'de Roony Bardghji ve 59. dakikada penaltıdan Yamine Lamal attı. Ev sahibinin gollerini ise 6'da Anthony, 85'de Diego Llorente ve 90. dakikada penaltıdan Cucho Hernandez kaydetti.

        Bu sonucun ardından lider Barcelona puanını 40'a yükseltirken, Real Betis ise 24 puanda kaldı.

        İspanya LaLiga'nın bir sonraki haftasında Bordo Mavililer, Osasuna'yı ağırlayacak. Real Betis, Rayo Vallecano'ya konuk olacak.

