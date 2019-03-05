Real Madrid, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında İspanya'da Ajax'ı konuk ediyor. Son beş sezonun dördünde Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İspanyol temsilcisi bu süreçte sadece 2014-15 sezonunda Juventus'a elendi. Ajax ise 1996-97 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dan ötesini göremiyor!
REAL MADRID: 0 - AJAX: 2 (7' Ziyech, 18' Neres)
(İlk yarı oynanıyor...)
SAAT: 23:00
HAKEM: Felix Brych
STAT: Santiago Bernabeu
YAYIN: beIN SPORTS 1
REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon, Modric, Casemiro, Kroos, Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius JR
AJAX: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico, Schone, De Jong, Van de Beek, Neres, Tadic, Ziyech
İLK MAÇTA NELER OLDU?
Johan Cruyff Arena'da Hollanda ekibi Ajax'a konuk olan turnuvanın son şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid, 60. dakikada Karim Benzema ve 87. dakikada Marco Asensio'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Ev sahibi takımın tek golünü, 75. dakikada Hakim Ziyech kaydetti.
Öte yandan Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, takımının formasıyla 600. maçına çıktı. Benzema ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 60. golünü attı.
Bu arada karşılaşmanın 37. dakikasında Ajax'ta Nicolas Tagliafico'nun attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden faydalanılarak iptal edildi. Pozisyonun tekrarını izleyen hakem Damir Skomina, Tadic'in ofsaytta olduğunu belirleyerek golün iptaline karar verdi. Böylece organizasyonda son 16 turundan itibaren kullanılmaya başlanan VAR sisteminin yardımıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir gol iptal edilmiş oldu.
SERGIO RAMOS'A SORUŞTURMA!
UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Ajax'ı deplasmanda 2-1 yendikleri maçta gördüğü sarı kart nedeniyle Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos hakkında disiplin soruşturması başlattı.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, karşılaşmanın 90. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ramos'un maçtan sonra yaptığı yorumlara ilişkin disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.
Sarı kartı kasten görüp görmediği incelenecek İspanyol futbolcu Ramos, mücadelenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Skora bakınca sarı kart görmeyi zorlamadım dersem yalan söylemiş olurum." ifadesini kullanmıştı.
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