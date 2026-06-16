Real Madrid, Antonio Rüdiger'in sözleşmesini uzattı!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Giriş: 16 Haziran 2026 - 12:34 Güncelleme:
İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'te, başkanlık seçiminin ardından kadro planlaması hız kazandı. Başkent temsilcisi bu kapsamda 33 yaşındaki savunma oyuncusu Antonio Rüdiger'in de sözleşmesinin 2027 yılına dek uzatıldığını duyurdu.
Real Madrid formasıyla toplam 182 müsabakada görev alan Rüdiger, 14 bin 652 dakika sahada kalırken 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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