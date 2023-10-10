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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid Arda Güler'e elektrikli lüks araba hediye etti! - Futbol Haberleri

        Real Madrid Arda Güler'e elektrikli lüks araba hediye etti!

        İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'e araba hediye edildi. 18 yaşındaki milli futbolcunun yeni arabasıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada beğeni topladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:11
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        Real Madrid Kulübü, sponsorlarından biri olan BMW'nin araçlarını futbolcular ve teknik direktör Carlo Ancelotti'ye teslim etti.

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        Milli futbolcumuz Arda Güler de yeni arabasıyla poz verdi.

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        18 yaşındaki futbolcunun fotoğrafı, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

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        Fotoğraflar: realmadrid.com

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