Real Madrid - Atalanta maçı CANLI YAYIN
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Arda Güler'li Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Real Madrid-Atalanta mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Narodowy Stadı
HAKEM: Sandro Scharer
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr., Mbappe
Atalanta: Musso, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zappacosta, Ederson, De Roon, Pasalic, Ruggeri, De Ketelaere, Lookman
Son Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek kupayı 15'inci kez müzesine götüren Real Madrid, Gasperini yönetiminde Avrupa'da fırtına gibi eserek UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı gösteren İtalyan ekibi Atalanta ile Süper Kupa'da karşılaşıyor.
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler yedek kulübesinde yer alıyor.
Kupada milli futbolcu Arda Güler'in de forma giydiği Real Madrid 6'ncı, Atalanta ise ilk zaferini elde etmeye çalışıyor.
REAL MADRID; MILAN VE BARCELONA'YI GERİDE BIRAKMA PEŞİNDE
Real Madrid, Atalanta'yı mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip olma ünvanını paylaştığı Milan ve Barcelona'yı geride bırakmayı hedefliyor.
Madrid ekibi, Atalanta'yı yenmesi halinde 6 kezle kupayı en fazla müzesine götüren ekip ünvanını tek başına ele geçirecek.
Barcelona, Milan ve Real Madrid, organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Real Madrid 3, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.
Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.
Barcelona, 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.
Real Madrid ise 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United ve 2022'de Eintracht Frankfurt önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılar, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.
GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ
Galatasaray, 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.
Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.
25 AYRI TAKIM SEVİNDİ
Kupayı, geçmişte 12 ülkeden 25 farklı takım kazandı.
Kupada İtalya'nın Milan, İspanya'nın Real Madrid ve Barcelona takımları 5'er, İngiltere temsilcisi Liverpool 4, İspanya'dan Atletico Madrid ise 3 kez mutlu sona ulaştı.
UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City de birer kez sahip oldu.