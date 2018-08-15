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Real Madrid Atletico Madrid maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak, saat kaçta? - UEFA Süper Kupa maçı

Real Madrid Atletico Madrid maçı (Süper Kupa maçı) için heyecan dorukta. 43. UEFA Süper Kupa, İspanya'nın Real Madrid ile Atletico Madrid takımları arasında oynanacak. Real Madrid mi, Atletico Madrid mi? Bu akşam oynanacak mücadelenin ardından belli olacak. Peki Real Madrid Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

15 Ağustos 2018 Çarşamba, 13:46:09 | Güncelleme:

Real Madrid Atletico Madrid Süper Kupa maçı bu akşam ekranlara gelecek. Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımlarını karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçı, Estonya'nın başkenti Tallinn'de oynanacak. Real Madrid Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Atletico Madrid, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.

En çok Milan ve Barcelona kazandı

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda beşer kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. Milan, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

Galatasaray 2000'de kupayı müzesine götürdü

UEFA Süper Kupa'yı 2000'de Galatasaray kazanma başarısı gösterdi. Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya'nın Real Madrid takımını 1-1 biten normal süre sonrasında Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirdi.

İspanyollar son 9 kupanın 8'ini aldı

İspanyol ekipleri son 9 Süper Kupa'nın 8'inde şampiyonluğa ulaştı. Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010 ve 2012'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017'de de Real Madrid ile devam etti.

Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.

En çok kazanan futbolcular Maldini ve Alves

UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan futbolcular, İtalyan Paolo Maldini ile Brezilyalı Dani Alves oldu.

Maldini, tamamı Milan'da, Alves ise Sevilla ve Barcelona'da olmak üzere dörder kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türkiye’de yayının bulunmadığı dev final saat 22.00'da başlayacak.  Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Asensio, Isco, Bale, Benzema

Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Niguez, Partey, Koke, Lemar, Costa, Griezmann

Real Madrid'de Sergio Ramos'tan açıklamalar

Atletico Madrid ile oynayacağı Süper Kupa finali öncesi basın toplantısı düzenleyen Real Madrid'de Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılması ve Süper Kupa Finali ilgili olarak:

"Biz soyunma odasında her zaman bir aile gibiydik, Real'in başarısı da buradan geliyor. Elbette böyle önemli bir oyuncuyu kaybetmek negatif bir durum ama Real Madrid kazanmaya alışık bir takım. Zizou ve Cristiano gibi bir gün bizler de ayrılabiliriz ama Real kazanmaya devam edecektir. Sezona kupa ile başlamak bir şans, bu şansı değerlendireceğiz" derken, yeni teknik direktör Julen Lopetegui forvet Gareth Bale ve eski teknik direktör Zidane'a övgüler düzdü:

"Gareth bizimle olmaktan çok mutlu ve çok motive. O, takımımız için önemli bir oyuncu. Gareth'in in geçmişinden bahsetmeme gerek yok. Bugün gördüğüm yaklaşımı, çalışma aşkı ve azmi bizi mutlu ediyor. Zidane bu takımla sıradışı başarılar ve inanılmaz kupalar kazandı. Ancak bunlar artık geçmişte kaldı ve biz bugüne odaklanmalıyız. Her yönden en iyi durumda olarak tarih yazmaya devam etmeliyiz."

Basının karşısına çıkan isimlerden bir diğeri Marcelo'ydu. Brezilyalı yıldız rakipleri Atletico'nun çok iy bir takım olduğunu söyledi:

"Her maç gibi her final de kendi içinde zordur. Atletico şampiyonlar ligi finalinde karşılaştığımız günden beri çok gelişen bir takım. Ama bizim de takımımız değişti ve gelişti. Bu tarz maçlar futbolseverlerin hep izlemek istediği dengeli, mücadelesi bol ama güzel futbol oynanan maçlardır. Bu iki takım dünyanın en iyi takımlarından. Çok iyi bir maç olacağını söyleyebilirim"

Süper Kupa’da 4 sefer ile en çok şampiyonluğu bulunan Real Madrid bu akşam Atletico karşısında 5. Süper Kupa şampiyonluğunu kovalayacak.

Atletico Madridli Diego Godin'den açıklamala

Atletico Madrid, Süper Kupa'da üçüncü kez finale çıkıyor. Daha önce çıktığı iki finali de kazanan Atletico cephesi, arka arkaya üçüncü Süper Kupa'yı kovalayan Real karşısında temkinli. Takımdan ayrılan Gabi'den bu sezon kaptanlığı devralan Diego Godin :

"Kaptanlıktan dolayı gurur duyuyorum, bu kokartı taşımak büyük bir sorumluluk. Bu kulüp ve teknik ekiple çok uzun zamandır birlikte çalışıyorum. hedeflerimize ulaşmak için takım arkdaşlarıma gerekli tüm desteği vereceğim. Griezmann, Dünya Kupası zaferinden sonra en iyi durumunda, olabilecek en iyi durumda" ifadesiyle takımın golcüsüne dikkati çekerken. Teknik direktör Deigo Simeone, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Lopetegui'nin maçta nasıl bir taktikle sahaya çıkacağını tahmin ettiğini söyledi:

"Maçın nasıl geçeceğine dair bir fikrimiz var. Topu kaybettiklerinde hemen baskı yapmaya başlayacaklar. Lopetegui İspanya milli takımını çalıştırırken takımı böyle oynatırdı. Real'de de benzer bir tarzı benimseyeceğini düşünüyorum. Bu sezonla ilgili beklentimiz yüksek mi derseniz, elbette. Ancak günbegün ve maç maç çalışmalıyız. Bu felsefeyi uygulamaya devam edeceğiz."

Süper Kupa finali ilgili görüşlerini dile getiren isimlerden Koke ise:

"Finalde olmak heyecan verici bir durum. Rakibin kim olduğu farketmez. Real Madrid'e karşı oynamak özel bir durum, Cristiano Ronaldo'lu veya Ronaldo'suz çok iyi bir kadroları var. Ama sonuçta bu bir final ve üst düzey bir heyecan olacak, kazanmak için her açıdan dikkatli olmalıyız" sözleriyle Ronaldo'nun gidişinin Real madrid'in gücünü zayıflatmadığını söyledi.

Süper Kupa fnalinde kazanan hangi Madrid takımı olursa olsun, kupanın adresi değişmeyecek ve son 5 yıldır olduğu gibi yine bir İspanyol takımı kupayı kaldıracak. Bu aynı aynı zamanda İspanyol takımlarının kazandığı 15. Süper Kupa oalrak tarihe geçecek.

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