Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den hakem eleştirisi!

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, Real Madrid'in spor tesislerinde düzenlenen, basın etkinliğinde konuşma yaptı.

İspanya futbolunda "Negreira olayı" diye adlandırılan, Barcelona Kulübü ile eski İspanyol futbol hakemi ve eski Teknik Hakemler Komitesi Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira arasında hakem bilgilerinin aktarıldığı yolsuzluk soruşturmasına atıfta bulunan Real Madrid Başkanı, bunun futbol dünyasının en büyük skandalı olduğunu savundu.

Perez, "Bu davada adalet için mücadele eden tek tarafın biz olmamız nasıl mümkün olabilir? Hakemlerin bunu unutmamızı ve yolumuza devam etmemizi istemesi nasıl mümkün olabilir? Futbol tarihinin en büyük skandalını nasıl unutabiliriz? Asla unutmayacağız." şeklinde konuştu.

