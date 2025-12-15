Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den hakem eleştirisi! - Futbol Haberleri

        Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den hakem eleştirisi!

        Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, İspanyol futbolundaki hakem olaylarını eleştirerek, "Bu böyle devam etmez. Futbol kurumlarının bu mücadelede Real Madrid'i yalnız bırakması tamamen akıl almaz bir durum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 18:57 Güncelleme: 15.12.2025 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Florentino Perez'den hakem eleştirisi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, Real Madrid'in spor tesislerinde düzenlenen, basın etkinliğinde konuşma yaptı.

        İspanya futbolunda "Negreira olayı" diye adlandırılan, Barcelona Kulübü ile eski İspanyol futbol hakemi ve eski Teknik Hakemler Komitesi Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira arasında hakem bilgilerinin aktarıldığı yolsuzluk soruşturmasına atıfta bulunan Real Madrid Başkanı, bunun futbol dünyasının en büyük skandalı olduğunu savundu.

        Perez, "Bu davada adalet için mücadele eden tek tarafın biz olmamız nasıl mümkün olabilir? Hakemlerin bunu unutmamızı ve yolumuza devam etmemizi istemesi nasıl mümkün olabilir? Futbol tarihinin en büyük skandalını nasıl unutabiliriz? Asla unutmayacağız." şeklinde konuştu.

        REKLAM

        İspanya Futbol Federasyonu ve LaLiga kurumunun, "futbolda rekabetin bütünlüğünü sağlamak ve adaleti aramakla sorumlu olduğunu ve yaşananlara kayıtsız kalamayacaklarını" aktaran Perez, "Negreira olayı, bugün futbolun, hatta uluslararası düzeyde bile karşı karşıya olduğu en ciddi sorundur. Son zamanlarda bildirildiği gibi, hakemler hakkında teknik raporlar için 8 milyon avrodan fazla ödeme yapıldığı ve bu raporların alıcısı olması gereken antrenörler tarafından bile hiç görülmediği artık biliniyor." açıklamasında bulundu.

        Perez, "Milyonlarca avronun, görünüşe göre işe yaramayan, hatta antrenörlere bile verilmeyen ve varlığından haberdar bile olmadıkları teknik raporlar için ödendiğine kim inanabilir? Bugün, sporumuzun imajını zedeleyen ve İspanyol hakemlik yapısında radikal bir değişime duyulan ihtiyacı vurgulayan bir davanın sonuçlarıyla yaşamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Perez ayrıca Real Madrid'in son oynadığı Girona ve Alaves maçlarında hakem hatalarını da eleştirerek, şunları kaydetti:

        "Size somut bir örnek vermek gerekirse, dün, bir kupa finalinden bir gün önce kulübümüze karşı işlem başlatmakla tehdit eden bir hakem tarafından VAR incelemesi yapıldı. Bu durumu başka bir ülkede hayal edebiliyor musunuz? Ve dün veya Girona'daki önceki maçımızda gördüğünüz gibi, son iki deplasman maçımızda Vinicius veya Rodrygo'nun aldığı fauller penaltı olarak değerlendirilmiyor. Bu, bu sezona özgü yeni hakemlik olaylar."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!