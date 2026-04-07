Real Madrid - Bayern Münih maçı canlı izle: Real Madrid - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali dev bir maça sahne oluyor. Erken final niteliğinde görülen maçta Real Madrid sahasında Bayern Münih'i ağırlıyor. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Real Madrid - Bayern Münih maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi gündemi meşgul etmeye başladı. İki takım arasında oynanan son 9 maçta Real Madrid 7 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşmada taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bayern Münih'in resmi maçlarda rakibine üstünlüğü bulunmuyor. Peki, Real Madrid - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid - Bayern Münih maçı canlı izle ekranı...
Real Madrid - Bayern Münih maçı canlı yayın bilgisi... Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonları arasıda gösterilen Devler Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Alman devi Bayern Münih'i konuk ediyor. Real Madrid ev sahibi avantajını kullanıp rakibini mağlup ederek yarı final kapısını aralamak istiyor. Bayern Münih ise zorlu deplasmanda avantajlı skorla dönmenin hesaplarını yapıyor. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, Real Madrid - Bayern Münih maçının şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Bayern Münih maçı 7 Nisan Salı günü saat 22.00’de oynanacak.
REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele Tabii Spor’dan canlı olarak izlenebilecek.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcumuz Arda Güler Bayern Münih karşısında sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor.
MUHTEMEL 11
Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Garcia, Valverde, Thiago, Tchouameni, Arda Güler, Mbappe, Vinicius Junior.
Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Bischof, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Diaz, Gnabry.
REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE
Real Madrid ile Bayern Münih canlı izle ekranı maç saati yaklaştıkça sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Real Madrid - Bayern Münih maçını canlı izlemek için TRT Tabii dijital platformuna üye olmanız gerekiyor.