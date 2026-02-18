Canlı
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Real Madrid, Benfica deplasmanında kazandı! - Futbol Haberleri

        Real Madrid, Benfica deplasmanında kazandı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Real Madrid deplasmanda Benfica'yı 1-0 mağlup etti. Madrid'e galibiyeti getiren golü 51. dakikada Vinicius Junior kaydetti. 52. dakikada ise Vinicius Jr, Benfica taraftarlarının kendisine yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle sahayı terk etti. Hakem François Letexier maçı durdurdu mücadele yaklaşık 10 dakikalık duraklamanın ardından yeniden başladı

        Giriş: 18.02.2026 - 01:05 Güncelleme: 18.02.2026 - 01:06
        Real Madrid, Benfica deplasmanında kazandı!
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica sahasında Real Madrid'i ağırladı. Estádio da Luz'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 1-0 kazandı.

        Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 51. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

        Milli futbolcumuz Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başlarken 86. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

        Ayrıca Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho mücadelede ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

        Rövanş mücadelesi öncesi avantajı yakalayan Real Madrid, Portekiz ekibini 25 Şubat'ta Bernabeu'da ağırlayacak.

        GOLDEN SONRA OLAY: OYUN DURDU!

        Vinicius Junior'un Benfica ağlarına attığı gol sonrası, Brezilyalı oyuncu Benfica taraftarlarının kendisine yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle sahayı terk etti. Hakem François Letexier maçı durdurdu.

        Yaklaşık 10 dakikalık duraklamanın ardından oyun yeniden başladı.

