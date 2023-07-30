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        Haberler Futbol İspanya Real Madrid'de Arda Güler şoku: Sakatlığı ciddi, lisansı dondurulabilir! - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de Arda Güler şoku: Sakatlığı ciddi, lisansı dondurulabilir!

        İspanyol basını, Real Madrid kampından tedavisini sürdürmek için dönen Arda Güler'in durumu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Marca gazetesi Milli yıldızın sakatlığının ciddi olduğunu öne sürdü.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.07.2023 - 23:18
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        İspanyol basını, Real Madrid kampından tedavisini sürdürmek için dönen Arda Güler'in durumu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Marca gazetesi Milli yıldızın sakatlığının ciddi olduğunu öne sürdü.

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        İspanyol devinin idmanında sakatlanan 18 yaşındaki futbolcu Madrid'e geri dönmek zorunda kalmıştı.

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        Konuyu manşetine taşıyan İspanyol basını genç oyuncunun sakatlığının ciddi olduğunu yazdı.

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        Marca'ya konuşan Dr. Pedro Luis Ripoll, Arda'nın menisküsünün dikilmesinin gerekebileceğini söyledi.

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        Bu durumun 5 aylık bir süreç gerektirdiğini iddia eden Ripoll, menisküs sakatlığının ciddi olmaması halinde bile tedavinin 3 ayı bulacağını ifade etti.

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        Bu durumun Arda Güler'in ocak ayına kadar oynayamayacağı anlamına geldiği vurgulandı.

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        Real Madrid'in kontenjan için Arda'nın sözleşmesini ocak ayına dondurabileceği öne sürüldü.

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        Real Madrid'e transfer olmasının ardından sakatlık sorunu yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinde hazırlık maçlarında da süre alamamıştı.

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