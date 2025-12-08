Habertürk
        Haberler Spor Futbol Real Madrid'de Eder Militao, 4 ay sahalardan uzak kalacak - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de Eder Militao, 4 ay sahalardan uzak kalacak

        Real Madrid'in Brezilyalı stoperi Eder Militao, dün oynanan Celta Vigo maçında yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 17:21 Güncelleme: 08.12.2025 - 17:21
        Real Madrid'de sakatlık şoku: 4 ay yok!
        İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Celta Vigo'ya 2-0 mağlup oldu. Eflatun-beyazlılarda 3 futbolcu kırmızı kart görürken, Eder Militao da sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

        27 yaşındaki futbolcu 24. dakikada yerini Rüdiger'e bırakırken, bugün hastanede yapılan MR görüntülemesinde sol bacağında biceps femoris kasında yırtık teşhisi konuldu. Tedavisine başlanılan Militao'nun yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak.

        Brezilyalı defans, son 2 sezonda çapraz bağlarından yaşadığı sakatlıklar nedeniyle de uzun süre takımını yalnız bırakmıştı.

        Eder Militao, bu sezon La Liga'da 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta görev yaptı.

