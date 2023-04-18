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Real Madrid'den Barcelona'ya 'Franco' cevabı!

Dünya futbolunun iki devi Barcelona ile Real Madrid arasında 'Negreira olayı' nedeniyle başlayan gerginlik devam ediyor. Barcelona, ezeli rakibi için, "Rejimin (diktatör Franco dönemi) kulübü. 70 yıl boyunca hakem başkanları, Madrid'in eski üyeleri, futbolcuları ya da yöneticilerinden oluşmuştur." ifadesini kullanırken, Real Madrid ise Barça'ya karşı, "Barcelona, Franco'ya altın ve elmas rozetler verdi. Franco sayesinde üç kez yeniden yapılandırmalarla iflastan kurtuldu" açıklamasında bulundu.

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  • Real Madrid'den Barcelona'ya 'Franco' cevabı!

    İspanya ve dünya futbolunun en büyük rekabetleri arasında gösterilen Barcelona-Real Madrid çekişmesi, 'Negreira olayı' ile birlikte iyice alevlendi. 
  • Real Madrid'den Barcelona'ya 'Franco' cevabı!

    İki kulüp, karşılıklı demeçlerle birbirlerine ağır ithamlarda bulunurken, son açıklama Real Madrid cephesinden geldi.
  • Real Madrid'den Barcelona'ya 'Franco' cevabı!

    Eflatun-beyazlılar, kendilerine 'Rejimin (diktatör Kral Franco dönemi) takımı' diyen Barcelona Kulübü'ne flaş bir yanıt verdi.
  • Real Madrid'den Barcelona'ya 'Franco' cevabı!

    "BARCELONA, FRANCO İLE 8 LİG VE 9 KUPA KAZANDI"

    Real Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barcelona, Franco'ya altın ve elmas rozetler verdi. 1965'te Franco'yu onursal üye yaptı. Franco'yu üç kez onurlandırdı. Franco sayesinde üç kez yeniden yapılandırmalarla iflastan kurtuldu. Barcelona, Franco ile 8 lig ve 9 kupa kazandı.”
  • Real Madrid'den Barcelona'ya 'Franco' cevabı!

    Açıkçası Real Madrid'in La Liga'yı kazanması 15 yıl sürdü. Real Madrid, iç savaşta parçalanmıştır. Santiago Bernabeu'nun belgeselinde anlattığı gibi; öldürülen, gözaltına alınan ve sürgüne gönderilen oyuncuları olmuştur."
  • Real Madrid'den Barcelona'ya 'Franco' cevabı!

    LAPORTA, REAL MADRID'İ SUÇLAMIŞTI

    Barcelona Başkanı Joan Laporta, 'Negreira olayı' hakkında kulüplerine yöneltilen suçlamalar karşısında açıklamada bulunarak Real Madrid'i hedef almıştı. Laporta açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:
  • Real Madrid'den Barcelona'ya 'Franco' cevabı!

    "Tüm dünya biliyor ki tarihsel olarak hakem hatalarından en fazla fayda gören kulüp Real Madrid olmuştur. Rejimin (diktatör Franco dönemi) kulübü. 70 yıl boyunca hakem başkanları, Madrid'in eski üyeleri, futbolcuları ya da yöneticilerinden oluşmuştur. Bazı dönemler hepsini birden yaptıkları da olmuştur. 70 yıl boyunca adaleti dağıtacak hakemleri tayin ettiler. Kulübümüzün en iyi döneminde, Madrid'in ortaya çıkıp sportif anlamda zarar gördüğünü iddia etmesi eşi benzeri görülmemiş bir sinizmdir. Umarım bu dava onları gülünç durumda bırakır."
  • Real Madrid'den Barcelona'ya 'Franco' cevabı!

    NEGREIRA OLAYI NEDİR?

    İspanya'da Maliye, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirketi vergi kaçırma iddiasıyla soruştururken, Barcelona'nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon euro ödediği ortaya çıkmıştı.
  • Real Madrid'den Barcelona'ya 'Franco' cevabı!

    Barcelona'da mevcut yönetim tüm iddiaları yalanlasa da Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile eski iki yöneticiye karşı, "sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek" suçlamalarıyla savcılık soruşturma başlattı.
  • Real Madrid'den Barcelona'ya 'Franco' cevabı!

    İddialarla ilgili ayrıca İspanya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA bünyelerindeki disiplin kurumları da soruşturma yürütme kararı almıştı.

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