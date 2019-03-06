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Son üç sezonda üst üste olmak üzere, son beş sezonda dört defa kazandığı Şampiyonlar Ligi'nden henüz son 16 turu aşamasında elenen Real Madrid, bu sezon La Liga ve Copa Del Rey'de sergilediği kötü görüntüyü Avrupa'nın en önemli turnuvasına da taşıdı. Solari'nin öğrencileri için karanlık bir tablo ortaya koyuyor...