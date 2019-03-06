UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ‘Real Madrid’ depremi yaşanıyor. Son üç sezondur Devler Ligi’nde kupanın sahibi olan Real Madrid, dün evinde Ajax’a aldığı ağır yenilgi sonrası şampiyonaya veda etti. Turun ilk maçında deplasmanda Ajax’ı 2-1 deviren Real Madrid, evinde ise Hollanda ekibine karşı 4-1 mağlup oldu.
Son üç sezonda üst üste olmak üzere, son beş sezonda dört defa kazandığı Şampiyonlar Ligi'nden henüz son 16 turu aşamasında elenen Real Madrid, bu sezon La Liga ve Copa Del Rey'de sergilediği kötü görüntüyü Avrupa'nın en önemli turnuvasına da taşıdı. Solari'nin öğrencileri için karanlık bir tablo ortaya koyuyor...
1994-95 UEFA Kupası'nda Odense Boldklub deplasmanında ilk maçı kazanıp kendi evinde turnuvaya veda eden Real Madrid, tarihinde ikinci defa, Ajax karşısında, ilk maçı deplasmanda kazanmasına rağmen bir Avrupa kupasına veda etti.
Real Madrid, ayrıca, tarihinde üçüncü kez ve 2004'ten beri ilk kez, kendi evinde üst üste dört resmi maçtan yenilgiyle ayrıldı. Ajax, Bernabeu deplasmanındaki bir Avrupa kupası maçında dört gol atan üçüncü takım oldu. Bunu daha önce 2000 yılında Bayern Münih ve 2015 yılında Schalke 04 başarmıştı.
9 YIL SONRA ERKEN VEDA
Real Madrid, 3 sezondur kazandığı ve son 8 sezonda en az yarı final oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde bu defa hayal kırıklığı yaşattı.
Şampiyonlar Ligi'nin 13 şampiyonlukla en başarılı takımı Real Madrid, 9 yıl sonra turnuvadan ilk kez bu kadar erken elendi. Madrid ekibi, son olarak 2009-2010 sezonunda çeyrek finali görememişti.
RONALDO VE ZİDANE
Real Madrid, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ın ayrılmasının ardından eski günlerinin uzağında kaldı.
Madrid ekibi, kulüpte kırılmadık rekor bırakmayan ve her sezon takımın skor yükünü sırtlayan Ronaldo'nun ayrılmasıyla gol yollarında büyük sıkıntı çekmeye başladı.
Takımın başında üst üste 3 Şampiyonlar Ligi zaferi elde ederek tarihe geçen teknik direktör Zidane'ın yokluğu da kötü gidişatın önemli etkenlerinden biri oldu.
Eflatun-beyazlılar, Zidane'ın görevi bırakmasının ardından İspanya Milli Takımı'ndan ayrılarak teknik direktörlüğe getirilen Julen Lopetegui ile beklenen sonuçları alamadı.
Real Madrid, Lopetegui'den sonra göreve gelen ve kadro tercihleriyle eleştirilen Santiago Solari ile beklenen noktaya ulaşamadı.
MARCELO YEDEK KALDI
Real Madrid'de futbol tarihinin en iyi sol bekleri arasında gösterilen Brezilyalı Marcelo'nun bu sezon forma şansı bulamaması, en büyük tartışma konularından biri oldu.
Geçmiş yıllarda takımın etkili performansında büyük rol oynayan isimlerden Marcelo'nun Madrid'den ayrılacağına yönelik söylentiler, yaşadığı sakatlıklar ve formsuz görüntüsü, Real Madrid'in kötü gidişatını hızlandırdı. Marcelo, bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde 17 maçta şans bulabildi.
HÜCUM HATTI BEKLENENİ YAPAMADI
Ligde çoğu sezonu 100 gol üzerinde tamamlayan Real Madrid, bu sezon skor anlamında yeterince üretken olamadı. Madrid ekibi, La Liga'da 26 haftada 43 gol, Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 15 gol kaydetti.
Takımın en üretken ismi Ronaldo'dan sonra gol yükünü sırtlaması beklenen Gareth Bale, Karim Benzema, Marco Asensio, Mariano Diaz ve Vinicius Junior gibi isimler, istenen seviyeden uzak kaldı. Tüm kulvarlarda takımın en golcüleri, Benzema (20), Bale (13) ve stoper olmasına karşın kaptan Sergio Ramos (11) oldu.
YILDIZ TRANSFERLER GERÇEKLEŞMEDİ
Real Madrid taraftarlarının Ronaldo'nun ayrılmasının ardından yıldız transfer beklentileri sonuçsuz kaldı. Kulüp başkanı Florentino Perez, birçok isimle ilgili çıkan transfer söylentilerine rağmen herhangi bir yıldız futbolcuyu takıma dahil edemedi.
İSTİFA SESLERİ
Geçmiş yıllarda kulübe kazandırdığı yıldız futbolcular ve başarılarla anılan Perez, Ajax'a elenilmesinin ardından taraftarlar tarafından istifaya davet edildi.
CARVAJAL DA ŞAŞKIN!
Hollanda ekibinin 4-1 gibi ağır bir skorla kazandığı müsabakanın ardından Movistar Plus'a konuşan Carvajal, "Daha önce hiç böyle rahatsız hissetmemiştim. Nasıl açıklayacağımı bilemiyorum." dedi ve şunları söyledi:
"Barcelona'ya karşı üst üste iki mağlubiyetten sonra dönebilmek zor iş. Ajax maçına büyük bir kazanma arzusuyla çıktık ama 2-0 geriye düştük. İkinci yarının başında iyiydik ama 3-0 bizi bitirdi. Bizim çağımızın sona erdiğini düşünmüyorum, genç oyunculara sahibiz. Ama gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. B*ktan bir sezon geçirdik."
Santiago Bernabeu'da çıktığı son dört resmi maçı kaybeden Real Madrid, 1995 ve 2004'ten sonra bunu üçüncü kez yaşadı. Eflatun beyazlılar, ayrıca, ilk maçını deplasmanda kazandıkları bir Avrupa kupası eleme turundan ikinci maçta elendiler.
Ajax hezimeti sonrası İspanya'da bugün manşetler:
Marca: "Burada tarih yazmış bir takım var: Küçük düşürücü bir son"
AS: "Trajik hafta: Real Madrid 6 günde Liga, Copa ve ŞL'nin dışına itildi"
Mundo Deportivo: "Madrid çökmeye başladı, fiyaskolarla beraber tükeniyorlar..."
MODRİC'TEN RONALDO İTİRAFI
Real Madrid'in Ajax'a karşı yenilerek, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinden sonra açıkalamalarda bulunan Modric, "Sezon devam ediyor. Önümüzde La Liga var. Puan farkı 12 olsa da Real Madrid bu geri dönüşü gerçekleştirebilecek bir kulüp. Zor zamanlarda pes etmek için buraya gelmedim, görevimin başındayım."
"ONUN EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORUZ"
Ronaldo hakkında konuşan Modric, "Onun eksikliğini hissediyoruz. Kulüp sorumluluğu oyuncular arasında bölüştürmeye çalıştı, ancak onun boşluğunu doldurmak kolay değil."
"Cristiano sezonda 50 gol atan bir futbolcu ve bunu yapabilecek başka birini bulamazsınız." sözlerini kullandı
Teknik direktör Solari ise istifa etmeyi düşünmüyor... Müsabakanın ardından yaptığı açıklamada "Ben buraya zor günde bırakmak için gelmedim" diyen Solari, "Sezon devam ediyor. Elimizde La Liga var." şeklinde konuştu. Kaynak: Goal
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.