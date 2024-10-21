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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Real Madrid'in Dortmund maçı kadrosu açıklandı! Arda Güler... - Futbol Haberleri

        Real Madrid'in Dortmund maçı kadrosu açıklandı! Arda Güler...

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Real Madrid sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Milli yıldızımız Arda Güler, bu maçın kadrosunda yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 21:05 Güncelleme: 21.10.2024 - 21:05
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        R. Madrid'den Arda Güler kararı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşacak.

        Eflatun-beyazlılarda milli yıldız Arda Güler bu maçın kadrosunda yer aldı.

        İki takım 22 Ekim Salı günü TSİ 22.00'de Estadio Santiago Bernabeu'da karşılaşacak. Mücadele öncesi Dortmund'un 6 puanı bulunurken; R. Madrid'in ise 3 puanı bulunuyor.

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