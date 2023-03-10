Bu yaz transfer olduğu Manchester City'de harika bir dönem geçiren Haaland takımında mutlu olsa da Norveçli oyuncunun geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in oyuncular için cazibe merkezi olduğu yönündeki açıklamaları Haaland'ın da Real Madrid forması giymek istediği şeklinde yorumlandı.