Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu akşam başlıyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Real Madrid Liverpool maçı saat 22:00'de başlayacak...
REAL MADRID LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçına sahne olacak Real Madrid Liverpool maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Varane, Nacho, Vazquez, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vini Jr e Mariano.
Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Kabak, Phillips, Robertson - Fabinho, Thiago, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané
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