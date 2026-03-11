Real Madrid- Manchester City maçı için nefesler tutuldu. Erken final olarak nitelendirilen mücadelede iki takımda çeyrek final hesapları yapıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in Manchester City karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. İki takım arasında Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanan maçta Manchester City, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanmayı başarmıştı. Peki, Real Madrid- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler...