Real Madrid, İspanya La Liga'nın 24. haftasında evinde Real Sociedad ile kozlarını paylaşacak. 57 puanla lider Barcelona'nın 1 puan gerisinde olan eflatun beyazlılar, Real Sociedad karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise kritik mücadelede Arda Güler'in oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Peki, Real Madrid- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?