Real Madrid- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, Real Sociedad ile kozlarını paylaşacak. Bernabeu'da oynanacak maç öncesi gözler Arbeloa'nın kadro tercihine çevrildi. Milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Real Madrid- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid- Real Sociedad maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 24. haftasında evinde Real Sociedad ile kozlarını paylaşacak. 57 puanla lider Barcelona'nın 1 puan gerisinde olan eflatun beyazlılar, Real Sociedad karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise kritik mücadelede Arda Güler'in oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Peki, Real Madrid- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
REAL MADRİD- REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid- Real Sociedad maçı 14 Şubat Cumartesi günü 23.00'de oynanacak.
REAL MADRİD- REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?
Bernabeu'da oynanacak mücadele S Sport üzerinden yayınlanacak.
REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Courtois, Jimenez, Asencio, Huıjsen, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Arda, Gonzalo, Mbappe
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Son oynanan Valencia maçında ilk 11'de forma giyen Arda Güler, 82 dakika oyunda kalmıştı. Arbeloa'nın Real Sociedad karşısında da Arda Güler'e ilk 11'de forma şansı vermesi bekleniyor.