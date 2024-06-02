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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi kupasıyla şehir turu attı - Futbol Haberleri

        Real Madrid, Şampiyonlar Ligi kupasıyla şehir turu attı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 15. kez kazanan İspanyol ekibi Real Madrid, kupayla beraber Madrid'te şehir turu attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 23:55 Güncelleme: 02.06.2024 - 23:55
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        Real Madrid, Devler Ligi zaferini kutluyor!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman takımı Borussia Dortmund’u 2-0 mağlup eden Real Madrid, tarihinde 15. defa kupanın sahibi oldu.

        İngiltere’nin Londra kentinde bulunan Wembley Stadı’nda oynanan finalin ardından eflatun-beyazlılar, Madrid’e döndü. Burada futbolcular üstü açık otobüste Şampiyonlar Ligi kupasıyla beraber şehri turladı. Madrid sokaklarında kendilerini bekleyen taraftarlar da futbolcularla beraber 15. Şampiyonlar Ligi zaferini coşkuyla kutladı.

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