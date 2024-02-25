Real Madrid- Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
La Liga'da 26'ncı haftada Real Madrid evinde Sevilla'yı konuk ediyor. Lig'de en yakın takipçisine 5 puan fark atan Los Galacticos, üç puanı hanesine yazdırıp puan avantajını korumak istiyor. Sporseverler, Arda Güler'in kadroda yer alıp almayacağını merak ediyor. Peki, Real Madrid- Sevilla maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Lig'de liderliğini koruyan Real Madrid, Barnebau'da Sevilla'yı ağırlıyor. Eflatun beyazlılar, bu sezon ligde en az gol yiyen takım olurken rakip fileleri 53 kez sarstı. La Liga'da alt sıralardan kurtulmak isteyen Sevilla ise bu zor deplasmandan puan ve puanlar çıkararak nefes almak istiyor. Peki, Real Madrid- Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
REAL MADRİD - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN?
La Liga’da 26'ncı hafta heyecanı Real Madrid - Sevilla karşılaşmasıyla devam edecek.
25 Şubat Pazar günü oynanacak mücadele saat 23.00’de başlayacak.
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele S Sports ekranlarından izleyiciyle buluşacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Eflatun- beyazlılarda üst üste sakatlıkların yaşanmasıyla Arda Güler için yeni bir fırsat doğdu. Real Madrid’de daha önce sakatlanan ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edilen Bellingham’ın ardından Joselu’nun sakatlandığı açıklandı.
İspanyol oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Ancelotti, Bellingham ve Joselu’nun sakatlıkları sebebiyle Arda Güler’e daha fazla fırsat vermeyi düşünüyor
REAL MADRİD SON DURUM
Real Madrid bu sezon oynadığı 25 karşılaşmada 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ancelotti’nin öğrencileri, oynadıkları maçlarda rakip fileleri 53 kez sarsarken kalesinde ise sadece 16 gol gördü. Real Madrid, La Liga'da son oynadığı maç olan Vallecano deplasmanından 1-1 ayrıldı.