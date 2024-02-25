Real Madrid- Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Lig'de liderliğini koruyan Real Madrid, Barnebau'da Sevilla'yı ağırlıyor. Eflatun beyazlılar, bu sezon ligde en az gol yiyen takım olurken rakip fileleri 53 kez sarstı. La Liga'da alt sıralardan kurtulmak isteyen Sevilla ise bu zor deplasmandan puan ve puanlar çıkararak nefes almak istiyor. Peki, Real Madrid- Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...