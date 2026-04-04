Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Mallorca - Real Madrid: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Real Mallorca - Real Madrid: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        İspanya LaLiga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, 30. haftada konuk olduğu düşme hattındaki Real Mallorca'ya 2-1 yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı. Mallorca'yı güçlü rakibi karşısında zafere taşıyan golleri 41'de Morlanes ve 90+1'de Vedat Muriqi kaydetti. Eflatun-beyazlıların tek golü 88'de Militao'dan geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 19:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        R.Madrid'i Muriqi yıktı!

        İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Mallorca, sahasında Real Madrid'i 2-1 yendi.

        LaLiga'nın 30. haftasında düşme hattından çıkmaya çalışan Mallorca, şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid'i Son Moix Stadı'nda ağırladı.

        Ev sahibi takım, Manuel Morlanes'in 41 ve Vedat Muriç'in 90+1. dakikadaki golleriyle 2-1 galip geldi. Formda bir sezon geçiren Kosovalı santrfor Muriqi, ligde 19 gole ulaştı.

        Real Madrid'in golü, 88. dakikada Eder Militao'dan geldi.

        Konuk ekipte milli futbolcu Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başlayıp 72 dakika görev yaptı.

        Bu sonuçla Mallorca, 31 puanla düşme hattından çıktı ve 17. sıraya yükseldi. Üç haftalık galibiyet serisi sona eren 69 puanlı Real Madrid ise maç eksiği bulunan Barcelona'nın 4 puan gerisinde kaldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Otomobille polislere çarptı
        Otomobille polislere çarptı
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Otelde kadın cesedi bulundu
        Otelde kadın cesedi bulundu
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Sarıyer'de mezarlıkta kanlı pusu! 2 ölü... Yeni gözaltılar var
        Sarıyer'de mezarlıkta kanlı pusu! 2 ölü... Yeni gözaltılar var
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?