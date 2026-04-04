Real Mallorca - Real Madrid: 2-1 (MAÇ SONUCU)
İspanya LaLiga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, 30. haftada konuk olduğu düşme hattındaki Real Mallorca'ya 2-1 yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı. Mallorca'yı güçlü rakibi karşısında zafere taşıyan golleri 41'de Morlanes ve 90+1'de Vedat Muriqi kaydetti. Eflatun-beyazlıların tek golü 88'de Militao'dan geldi.
Giriş: 04.04.2026
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Mallorca, sahasında Real Madrid'i 2-1 yendi.
LaLiga'nın 30. haftasında düşme hattından çıkmaya çalışan Mallorca, şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid'i Son Moix Stadı'nda ağırladı.
Ev sahibi takım, Manuel Morlanes'in 41 ve Vedat Muriç'in 90+1. dakikadaki golleriyle 2-1 galip geldi. Formda bir sezon geçiren Kosovalı santrfor Muriqi, ligde 19 gole ulaştı.
Real Madrid'in golü, 88. dakikada Eder Militao'dan geldi.
Konuk ekipte milli futbolcu Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başlayıp 72 dakika görev yaptı.
Bu sonuçla Mallorca, 31 puanla düşme hattından çıktı ve 17. sıraya yükseldi. Üç haftalık galibiyet serisi sona eren 69 puanlı Real Madrid ise maç eksiği bulunan Barcelona'nın 4 puan gerisinde kaldı.
