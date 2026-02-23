Recep Durul: Mateusz Wietaska döndü ama oynaması imkansız

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kocaelispor'un deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada maçın 21. dakikasında sağ diz ön çapraz bağları kopan stoper Mateusz Wieteska, Polonya’ya dönerek tedavi sürecine başlamıştı.

Ağustos ayından bu yana ülkesinde tedavi olan, Cagliari’den kiralık olarak Körfez ekibine katılan oyuncu Wieteska’nın lisansı dondurulmuştu. Kocaeli’ye dönen Wieteska kulüp tesislerinde bireysel olarak çalışmalarına devam etti.