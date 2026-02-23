Canlı
        Recep Durul: Mateusz Wietaska döndü ama oynaması imkansız - Kocaelispor Haberleri

        Recep Durul: Mateusz Wietaska döndü ama oynaması imkansız

        Kocaelispor Başkanı Recep Durul, ligin ilk haftasında sağ diz ön çapraz bağları kopan Mateusz Wieteska'nın antrenmanlara başladığını fakat maça çıkacak durumda olmadığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 20:50
        Kocaelispor'dan sakatlık açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kocaelispor'un deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada maçın 21. dakikasında sağ diz ön çapraz bağları kopan stoper Mateusz Wieteska, Polonya’ya dönerek tedavi sürecine başlamıştı.

        Ağustos ayından bu yana ülkesinde tedavi olan, Cagliari’den kiralık olarak Körfez ekibine katılan oyuncu Wieteska’nın lisansı dondurulmuştu. Kocaeli’ye dönen Wieteska kulüp tesislerinde bireysel olarak çalışmalarına devam etti.

        "WİETESKA DÖNDÜ AMA OYNAMASI İMKANSIZ"

        Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul oyuncunun akıbetiyle ilgili olarak, "Lisansını sezon başında dondurulmuştu. Oynaması imkansız ama sezon sonuna kadar bizim oyuncumuz. Bizimle çalışacak. Yeni sezonda ne yapacağımıza bakacağız, hep birlikte göreceğiz. Hocamız takımda görmek isterse oturur konuşuruz" diye konuştu.

