        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Recep Uçar: Birçok parametrede üstündük - Çaykur Rizespor Haberleri

        Recep Uçar: Birçok parametrede üstündük

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep, Göztepe maçının ardından, "Belki birçok parametrede rakibe üstünlük sağladığımız bir oyun oldu" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 23:25 Güncelleme: 19.01.2026 - 23:25
        "Birçok parametrede rakibe üstünlük sağladık"
        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Göztepe’ye 3-1 mağlup oldu.

        Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu.

        "BİRÇOK PARAMETREDE ÜSTÜNLÜK SAĞLADIK"

        Göztepe’nin ligin en zor deplasmanlardan birinin olduğunu söyleyen Uçar, "Bildiğim kadarıyla bugüne kadar oynadıkları maçlarda kalelerinde sadece 3 gol gördüler. Biz de bugün buraya hem iyi oyun sergilemek hem de iyi bir sonuçla dönmek için gelmiştik. Oldukça da iyi hazırlandığımız bir maçtı. Ancak bugünkü tabloya baktığımızda; inanın skoru mu konuşayım, yoksa oyunu mu analiz edeyim bilemiyorum. Belki birçok parametrede rakibe üstünlük sağladığımız bir oyun oldu. Fakat Göztepe’nin en baskın özelliklerinden biri, hata yaptığınızda sizi ligde en ağır şekilde cezalandırabilen takımlardan biri olmasıdır. Bugün de maalesef böyle bir senaryo yaşadık" dedi.

        "MAALESEF BASİT HATA YAPTIK"

        Maçın ilk yarısındaki oyun üstünlüğüne değinen Uçar, "Oyunla ilgili kısa bir değerlendirme yaparsak; Göztepe'nin baskısına rağmen 38. dakikaya kadar oyunu kontrol eden, pozisyonlar bulan ve organizasyonlar yapan taraf bizdik. Rakibin en etkili olduğu silahlardan biri duran toplar. Seken topun devamında maalesef basit bir hata yaptık, savunamadık ve ağır cezalandık. Devre sonunda rakibin bir karşı karşıya pozisyonu, bizim ise kornerden bulduğumuz bir fırsat vardı ancak soyunma odasına 1-0 geride girdik" şeklinde konuştu.

        İkinci yarıdaki kırılma anlarını anlatan deneyimli teknik adam, "İkinci yarı oyun disiplininden kopmadık, kontrol yine bizdeydi. 60. dakikada penaltıdan golü bulduk. Sonrasındaki bölümde oyunu biraz tutabilsek işler farklı gelişebilirdi. Ancak golden sadece 4 dakika sonra, yine merkezde, orta sahada kaybettiğimiz basit bir top pahalıya patladı. Burada Arda’yı da tebrik etmek lazım; inanılmaz güzel bir vuruşla bizi cezalandırdı" ifadelerini kullandı.

        "İYİ OYNADIK"

        Maçın son bölümünü ve kaçan fırsatları değerlendiren Recep Uçar, "Skor 2-1'e geldikten sonra gerek Mithat'ın direkten dönen topu, gerekse Olawoyin ile kaçırdığımız fırsatlarla, rakip kaleye gidebileceğimiz kadar gittik. O bölümde Alikulov'un sakatlığı, formasyon değişikliklerimiz ve aldığımız riskler oldu ama sonuç üretemedik. 80. dakikaların sonuna doğru yaptığımız bireysel hata ise durumu 3-1'e getirdi. O dakikadan sonra bile gol bulabilirdik ama olmadı. İyi oynadık mı? Bence iyi oynadık. Peki, kazanmak için yetti mi? Yetmedi. Demek ki bu zor deplasmanda kazanmak için daha iyi oynamamız ve daha az hata yapmamız gerekiyor. Genel olarak oynadığımız oyun, pozitif futbol ve ürettiğimiz pozisyonlar gelecek adına ümit verdi. Ancak bugün itibariyle buradan puan alamadan ayrılıyoruz. Oyuncularımı, mağlubiyete rağmen taktiksel sadakatleri, ortaya koydukları kazanma isteği ve mücadelelerinden dolayı içeride tebrik ettim; sizin huzurunuzda da ediyorum. Göztepe takımına ve Stoilov Hoca'ya bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim" açıklamasında bulundu.

