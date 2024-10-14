'Recep Usta'nın maceraları
Rüştü Onur Atilla'nın başrolünde yer aldığı 'İngiliz Anahtarı'nın çekimlerine başlandı
Rüştü Onur Atilla’nın başrolünü üstlendiği 'İngiliz Anahtarı'nın setinden ilk fotoğraflar paylaşıldı.
Bir cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanan 'Recep Usta'nın komik hikâyesini konu alan filmin çekimleri ekim sonunda tamamlanacak.
Rüştü Onur Atilla’nın tesisatçı 'Recep Usta' karakterini canlandırdığı 'İngiliz Anahtarı' filminin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı.
Yapımcılığını Cocoon Medya firmasıyla girişimci iş kadını Leman Kurtcan’ın üstlendiği 'İngiliz Anahtarı'nın senaryosunda Meltem Çitci’nin imzası bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Onur Öğden’in oturduğu filmde Rüştü Onur Atilla’nın yanı sıra Nilgün Belgün, Can Yılmaz, Kadir Çermik, Burak Topaloğlu, Begüm Öner, Hakan Meriçliler, Itır Esen, Ayşegül Ünsal ve Tuna Orhan da rol alıyor.
Çekimleri Kalamış’taki bir apartman dairesinde yapılan 'İngiliz Anahtarı', işini sevmeden ve beceriksizce yapan tesisatçı 'Recep Usta’nın başına gelen bir dizi tuhaf ve komik olayı konu alıyor. Tamirat için gittiği evde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanan 'Recep Usta', bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışırken daha da şüpheli hale geliyor.