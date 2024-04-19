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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Red müşterilerine özel ayrıcalıklarla 100 milyon TL'yi aşan değer sağlama hedefi - Teknoloji Haberleri

        Red müşterilerine özel ayrıcalıklarla 100 milyon TL'yi aşan değer sağlama hedefi

        Vodafone Red, müşterilerine dolu dolu ayrıcalıklar sunmaya devam ettiğini açıkladı. Yeni dönemde hem Opet, İspark, Havaist gibi markalarla sözleşmelerini yenileyen, hem de marka ayrıcalıklarına Migros, BigChefs, SushiCo ve Les Benjamins gibi iş ortaklarını ekleyen firma, müşterilerine toplamda 100 milyon TL'nin üzerinde değer yaratmayı hedeflediğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 12:32 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:32
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        100 milyon TL'yi aşan değer sağlanacak
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        Vodafone Red, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin hayatını ekonomik ve sosyal yönden kolaylaştırmayı sürdürmek için çalıştığını açıkladı.

        "MARKA ORTAKLIKLARI VE FIRSATLAR SUNUYORUZ"

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

        “Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Yaptığımız araştırmalara göre, müşteriler kendilerini daha değerli hissetmek ve kullandıkları markanın yanlarında olduğunu bilmek istiyor. Diğer yandan, akıllı harcama yaptığını bilmek de müşterilerimiz için çok önemli. ‘Red dolu dolu’ çatısı altında hem Red’e yeni gelen müşterilerimiz hem de tarifesini Red ile yenileyen müşterilerimiz için kendilerini özel ve öncelikli hissedecekleri marka ortaklıkları ve fırsatlar sunuyoruz. Yeni dönemde Vodafone Red’lilere 100 milyon TL’yi aşkın değer sunmayı hedefliyoruz. Red'li müşterilerimize yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklarla uçtan uca bir deneyim yaşatmaya devam edeceğiz.”

        YENİ MARKA İNDİRİMLERİ

        Vodafone Red’e yeni gelen ve mevcutta Vodafone’lu olup tarifesini Red ile yenileyen müşterilere Migros’ta 500 TL ve üzeri alışverişlerde 100 Money hediye, Les Benjamins’te 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde 1.000 TL indirim, Sushico’da 800 TL ve üzeri harcamalarda 100 TL indirim, BigChefs’te 750 TL ve üzeri harcamalarda 100 TL indirim sunuluyor. Ayrıca, Opet’te 750 TL ve üzeri akaryakıt harcamalarında 100 TL değerinde Opet Yakıt Puan hediye ayrıcalığı da devam ediyor. Vodafone Red, tüm müşterilerine ise İstanbul Havaalanı ve Sabiha Gökçe Havaalanı’na Havaist ile transferde %50 indirim; İstanbul’daki İspark otoparklarında 2-4 saate kadar ücretsiz otopark hakkı; Seyahat Yanımda üzerinden alınacak yurtiçi uçak biletinde 150 TL indirim gibi ayrıcalıklar sunuyor.

        "ENFLASYONUN ALTINDA FİYAT ARTIŞI VAR"

        Gerçekleştirilen toplantıda soruları da yanıtlayan Meltem Bakiler Şahin haberleşme sektörünün en az fiyat artışı gösteren sektörler arasında yer aldığını vurgulayarak, "TÜİK'in açıkladığı verilere dayanarak söyleyebilirim ki haberleşme sektöründe açıklanan enflasyonun çok altında bir fiyat artışı var. Müşterilerimizden bu konuda şu ana kadar olumsuz bir geri dönüş almadık. Sunduğumuz ayrıcalıklarla fiyatların üzerinde hizmet veriyoruz. Bundan sonra da olumsuz bir dönüş almamayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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