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Redaksiyon nasıl yazılır? Redaksiyon ne demek? Redaksiyon TDK imla ve sözlük anlamı

Redaksiyon kelimesinin doğru yazımı ve sözlük anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıldır? Redaksiyon sözcüğünün kelime anlamı nedir?

Redaksiyon TDK

Redaksiyon kelimesi nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

REDAKSİYON NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, redaksiyon şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "redaksyon, radeksiyon, radaksyon" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'redaksiyon'dur. 

KRONİK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı,

- Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getirme.
- Yazı yazma, kaleme alma.

gibi anlamlara sahip olan kronik sözcüğü, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.

 

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