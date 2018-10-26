Redd'in akıllı telefonla çekilen klibi 29 Ekim'de yayınlacak

Redd’in yeni klibi, albümün en fazla dinlenen şarkılarından, söz ve müziği Doğan Duru’ya ait olan “Kanıyorduk" şarkısına çekildi. Yönetmen koltuğunda ise grubun diğer videolarını da çeken Redd'in gitaristi Güneş Duru var. Prodüksiyon ekipmanı ve ışık kaynakları kullanılmadan Lviv, Kapadokya, Kıbrıs ve Isparta gibi birbirinden farklı coğrafyalarda, sadece iPhone X kullanılarak şarkının ruhuna uygun atmosferlerde çekilen video Redd’in görsel dilinde yeni bir sayfa açıyor.

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