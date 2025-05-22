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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Reel kesim güveninde düşüş - İş-Yaşam Haberleri

        Reel kesim güveninde düşüş

        Reel Kesim Güven Endeksi, mayısta geçen aya göre 1,8 puan azalarak 101,4'e gerildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:28
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        Reel kesim güveninde düşüş
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1849 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

        Reel Kesim Güven Endeksi, mayısta geçen aya göre 1,8 puan azalarak 101,4 seviyesine düştü. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de 2,2 puan azalarak 98,6 oldu.

        Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat ve gelecek 3 aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

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        Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi.

        Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre güçlendi. Mevcut mamul mal stokları seviyesine ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine olan seyrin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine döndüğü görüldü.

        Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı. Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre güçlendi.

        Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler ise bir önceki aya göre zayıfladı.

        Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler ve son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlemlendi.

        Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 38,4 seviyesinde gerçekleşti.

        İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyir zayıfladı.

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