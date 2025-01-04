Refahiye'de satranç ve okçuluk sınıfı açıldı

Erzincan Valiliği himayelerinde başlatılan, gençlerin fiziksel, ahlaki ve zihinsel olarak gelişmelerini amaçlayan Değer Erzincan Projesi kapsamında Refahiye'de gençlerin talepleri doğrultusunda satranç ve okçuluk sınıfları açılarak eğitimlere başlandı.

Sınıflara görevlendirilen bir öğretmen ve bir antrenör gözetiminde eğitimlerini sürdüren ve antrenmanlarını devam ettiren gençleri ziyaret eden ve başarılar dileyen Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, "Hedefimiz yıl sonuna kadar Erzincan'ın en iyi satranç oyuncularını ve okçularını yetiştirmek" dedi.