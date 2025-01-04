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        Haberler Gündem Güncel Refahiye'de satranç ve okçuluk sınıfı açıldı | Son dakika haberleri

        "Değer Erzincan Projesi" kapsamında Refahiye'ye satranç ve okçuluk sınıfı

        Erzincan Valiliği himayelerinde başlatılan, gençlerin fiziksel, ahlaki ve zihinsel olarak gelişmelerini amaçlayan "Değer Erzincan Projesi" kapsamında Refahiye ilçesinde satranç ve okçuluk sınıfı açıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:08
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        Refahiye'de satranç ve okçuluk sınıfı açıldı
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        Erzincan Valiliği himayelerinde başlatılan, gençlerin fiziksel, ahlaki ve zihinsel olarak gelişmelerini amaçlayan Değer Erzincan Projesi kapsamında Refahiye'de gençlerin talepleri doğrultusunda satranç ve okçuluk sınıfları açılarak eğitimlere başlandı.

        Sınıflara görevlendirilen bir öğretmen ve bir antrenör gözetiminde eğitimlerini sürdüren ve antrenmanlarını devam ettiren gençleri ziyaret eden ve başarılar dileyen Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, "Hedefimiz yıl sonuna kadar Erzincan'ın en iyi satranç oyuncularını ve okçularını yetiştirmek" dedi.

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