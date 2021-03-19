

Sanatçı Refik Anadol şimdi de “Makine Hatıraları: Uzay” adlı İstanbul’da bugüne kadar gerçekleşen en büyük sergisinde, sanal bir yolculuğa çıkaracak.

Refik Anadol

Beyoğlu Dolapdere'deki Pilevneli Gallery'de bugün açılan İstanbul'da bugüne kadarki bu en kapsamlı sergisinde Anadol sanatseverlere astronomik araştırmaların insanlık tarihindeki yeri ile uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutan yeni bir kavramsal çerçeve sunmayı amaçlıyor. Anadol’un daha önce sergilenmemiş son dönem çalışmalarından oluşan sergide sanatseverler eserlerin yapım aşamalarını videolar aracılığıyla görebilecekler.

Hatıralar ve düşler başlıklı ilişkili iki bölümden oluşan sergi, insanlığın uzay keşiflerini farklı bir bakış açısıyla sanatseverlerle buluşturuyor. Serginin ilk bölümü olan “Hatıralar” bölümünde,ISS, Hubble, MRO uzay teleskopları ve uydular tarafından kaydedilen ve bir sanat eserinde kullanılan en büyük uzay temalı veri kümesi olan iki milyondan fazla görüntüden yararlanılıyor. Teleskopların ve uydu görüntülerinin “hatıraları” olarak kurgulanan bölüm, seyircilerin verilerle etkileşime girmesine olanak sağlıyor.

İkinci bölüm olan “Düşler” bölümündeyse üç boyutlu veri heykelleri ve yapay zeka sineması enstalasyonu yer alıyor. “Makine Hatıraları v.2” başlıklı eserde bu tema, izleyiciyi 15 dakika boyunca bir makinenin zihnine adım atmaya davet eden sürükleyici bir yapay zekâ hikâyesi şeklinde inceleniyor. “Düşler”, çok boyutlu ve uzay temalı bir filmi, yeni bir kartografik estetikle sunarken, enstalasyonun makine tarafından yaratılan düşleri, izleyicinin kainatın görünmez katmanlarıyla bağlantılar kurmasını amaçlıyor ve hem dünyaya hem çevreye, hem de evrene aidiyet duygusunu tetikliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesinin (İBB) desteğiyle gerçekleştirilen sergi, Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak izlenebilecek. Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla hafta sonu kısıtlamalarında değişiklik olması durumunda sergi pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 arasında gezilebilecek.