Regaib Kandili ne zaman? Regaib Kandili ibadetleri neler? sorusu tüm İslam aleminde araştırılıyor. Regaib Kandili, mübarek Üç ayların müjdecisi olmanın yanı sıra yılın ilk kanadili olarak idrak edilecek. Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib"in aslı budur. İşte Regaib Kandili'ne dair detaylar...

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dini günler takvimine göre, Regaib Kandili, 7 Mart 2019 Perşembe günü ibadetlerle birlikte idrak edilecek. Regaib Kandili'nin ertesi günü 8 Mart'ta ise Üç aylar başlıyor.

REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, geceyi tevbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.

Üç ayların birincisi olan recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi ve 27. gecesi de Mi‘rac gecesidir. Üç ayların ikincisi olan şâban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir.

Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da‘avât”, 84).

REGAİB KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

* Bu gece oruçlu olarak karşılanmalıdır.

* Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli.

* Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

* O gece ile ilgili ayetler, hadisler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

* Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S)'e salat-u selamlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli.

* Bol bol zikir getirilmeli.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı.

* Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.