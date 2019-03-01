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Regaip Kandili ne zaman? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda regaip kandili tarihi değişti. Diyanet İşleri Başkanlığı dini takvim sayfasında kandil günlerini yayınladı. Peki, regaip kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir, okunacak dualar nelerdir? İşte detaylar...
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2019 dini günler listesini incelediğimizde Regaib Kandili’nin 7 Mart Perşembe günü idrak edileceği görülüyor. Regaib Kandili üç ayların başlangıcı olarak kabul edilir ve hemen ertesi gün bu hayırlı aylar başlar. 2019 yılının üç aylar başlangıcı 8 Mart Cuma’dır. Ramazan ayının başlangıcı ise 6 Mayıs Pazartesi günü.
REGAİP KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR!
Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle)
Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!
Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!
Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!
Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!
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