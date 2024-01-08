Regaip Kandili ne zaman?
Müslümanlar için kutsal bir gün olarak sayılan Regaip Kandili'nin ne zaman olduğu araştırılıyor. Kandil günleri dünyadaki birçok Müslüman gününü ibadet ederek değerlendiriyor. Peki, 2024 Regaip Kandili ne zaman ve Regaip Kandili'nin önemi ve fazileti nedir? İşte, detaylar...
Üç ayların yaklaşmasıyla beraber Müslümanlar kandil günlerini de araştırıyor. 2024 yılında idrak edilecek Regaip Kandili'ne günler kala İslam camiası Regaip Kandilini araştırıyor. Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini takvimle belli oldu. Peki, 2024 Regaip Kandili ne zaman? İşte, detaylar...
2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı dini takvime göre üç aylar Receb ayıyla beraber 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil Regaip 11 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.
REGAİP GECESİNİN ANLAMI NEDİR?
Regaip gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi gereken ve hadislerde oruç tutulması tavsiye edilen, Recep ayı içerisinde bulunan günlerden birisidir. Hz. Muhammed'in Regaip gecesinde ana rahmine düştüğü bilinir. Receb ayının ilk Perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla ibadet edilir.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaip Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili