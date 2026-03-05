Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Regular Fit Ne Demek? Pantolon ve Gömlekte Regular Fit Kalıp Kesim ve Anlamı Nedir?

        Regular Fit Ne Demek? Pantolon ve Gömlekte Regular Fit Kalıp Kesim ve Anlamı Nedir?

        Hazır giyim alışverişinde ürün etiketlerinde sıkça karşılaşılan kalıp ifadelerinden biri de "regular fit"tir. Özellikle pantolon ve gömlek seçiminde bu terim, kıyafetin vücuda nasıl oturacağını belirleyen önemli bir detaydır. Regular Fit Ne Demek? Pantolon ve Gömlekte Regular Fit Kalıp Kesim ve Anlamı Nedir? İşte tüm yönleriyle detaylı ve kapsamlı bir rehber…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 10:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Regular Fit Ne Demek?

        Regular Fit Ne Demek?

        Regular fit, İngilizce bir terim olup “standart kesim” anlamına gelir. Ne dar (slim) ne de bol (oversize) olan, klasik ve rahat kalıbı ifade eder. Vücudu sıkmadan, doğal hatları takip eden bir kesim sunar.

        Regular fit kalıplar, günlük kullanımda konfor sunarken aynı zamanda klasik ve dengeli bir görünüm sağlar.

        Regular Fit Pantolon Nedir?

        Regular fit pantolon, belden paçaya kadar düz bir hat izleyen, ne çok dar ne de aşırı bol olan kesimi ifade eder.

        Özellikleri:

        Bel kısmı standart genişliktedir

        Kalça ve basen bölgesinde rahat hareket alanı sunar

        Paça kısmı düz iner

        Diz bölgesinde daralma yapmaz

        Bu kesim özellikle klasik ve casual kombinlerde tercih edilir.

        Kimler İçin Uygundur?

        Günlük rahatlık arayanlar

        Dar paça sevmeyenler

        Vücudu sarmayan pantolon tercih edenler

        Ofis stilinde klasik görünüm isteyenler

        Regular Fit Gömlek Nedir?

        Regular fit gömlek, omuzdan bele kadar düz bir form sunar. Bel kısmında daraltma bulunmaz.

        Özellikleri:

        Omuz genişliği standarttır

        Bel kısmı düz iner

        Göğüs ve sırt bölgesinde rahat hareket sağlar

        Kravatlı veya kravatız kullanım için uygundur

        Özellikle iş hayatında ve resmi ortamlarda sık tercih edilir.

        Regular Fit ile Diğer Kalıplar Arasındaki Fark

        Slim Fit

        Slim fit, vücudu daha fazla saran ve dar kesimli kalıptır. Özellikle bel ve göğüs kısmında daraltma bulunur.

        Oversize Fit

        Oversize, bilerek bol ve geniş tasarlanmış kesimdir. Sokak modasında sıkça kullanılır.

        Relaxed Fit

        Relaxed fit, regular fitten daha bol ve rahat kalıptır.

        Özetle:

        Slim fit: Dar ve vücuda oturan

        Regular fit: Standart ve dengeli

        Relaxed fit: Daha bol

        Oversize: Geniş ve salaş

        Regular Fit Kimler İçin Uygundur?

        Regular fit kalıp genellikle:

        Klasik stil sevenler

        Rahat hareket etmek isteyenler

        Göbek ve bel bölgesinde dar kesimden hoşlanmayanlar

        Günlük konfor arayanlar

        için idealdir.

        Ayrıca farklı vücut tiplerine daha kolay uyum sağlar.

        Regular Fit Pantolon ve Gömlek Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

        Omuz dikişleri omuz hizasında olmalı

        Pantolon bel kısmı sıkmamalı

        Kumaş esnekliği kontrol edilmeli

        Boy uzunluğu paça ve kol ölçüsüne uygun olmalı

        Markanın beden tablosu incelenmeli

        Her markanın regular fit kalıbı küçük farklılıklar gösterebilir.

        Regular Fit Günlük Kullanım İçin Uygun mu?

        Evet. Regular fit, hem iş hem günlük kombinlerde rahatlıkla kullanılabilir. Spor ayakkabı ile casual, klasik ayakkabı ile resmi kombin yapılabilir.

        Regular Fit Zayıf Gösterir mi?

        Slim fit kadar vücuda oturmadığı için çok ince bir siluet oluşturmaz. Ancak doğru beden seçildiğinde dengeli ve düzgün bir görünüm sağlar.

        Regular fit; ne dar ne bol, standart ve konforlu kesimi ifade eden bir kalıp türüdür. Pantolonlarda düz paça ve rahat bel yapısı sunarken, gömleklerde omuzdan bele kadar düz inen klasik bir form sağlar. Günlük kullanım, ofis stili ve rahat kombinler için en güvenli tercihlerden biridir.

        Beden seçerken yalnızca kalıp adını değil, ölçü tablosunu ve kumaş yapısını da dikkate almak en doğru sonucu verir. Çünkü her markanın regular fit kesimi küçük farklılıklar gösterebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Annesini aldattığını iddia ettiği babasını öldürdü

        BATMAN'da M.D. (18) adlı kadın, annesini aldattığını iddia ettiği babası Ramazan Daş'ı (41) tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan M.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.(DHA)

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?