        Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı! Eski eşi Deniz Uğur'dan açıklama

        Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı

        Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar'ın Bodrum'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 09:54 Güncelleme:
        Reha Muhtar, Bodrum’da yaşadığı sağlık sorununun ardından hastaneye kaldırıldı. Muhtar’ın rahatsızlandığını eski eşi oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından duyurdu.

        Çocuklarıyla birlikte Bodrum'a gittiğini söyleyen Deniz Uğur, şu ifadeleri paylaştı: Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'daki hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınız esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz.

        Reha Muhtar ve Deniz Uğur, 2008-2010 yılları arasında evlilik yaşamıştı.

