Reha Muhtar, Bodrum’da yaşadığı sağlık sorununun ardından hastaneye kaldırıldı. Muhtar’ın rahatsızlandığını eski eşi oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından duyurdu.

Çocuklarıyla birlikte Bodrum'a gittiğini söyleyen Deniz Uğur, şu ifadeleri paylaştı: Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'daki hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınız esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz.

Reha Muhtar ve Deniz Uğur, 2008-2010 yılları arasında evlilik yaşamıştı.