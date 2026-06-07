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        Haberler Magazin Reha Muhtar'ın cenazesinin ardından Deniz Uğur'dan yeni paylaşım

        Reha Muhtar'ın cenazesinin ardından Deniz Uğur'dan yeni paylaşım

        Reha Muhtar ile sorunlar yaşayan eski eşi Deniz Uğur, Muhtar'ın vasiyeti üzerine cenazeye katılmamıştı. Cenazede ikiz çocukları Mina ve Poyraz'ın, babalarının tabutu başındaki görüntüsü çok konuşulmuştu. Deniz Uğur cenazeden sonra yeni bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 13:00 Güncelleme:
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        "Gurur duyduğum çocuklarım..."

        Geçen hafta hayatını kaybeden gazeteci ve haber sunucusu Reha Muhtar'ın cenazesine, eski eşi Deniz Uğur'dan olan ikiz çocukları Mina ve Poyraz ile manevi kızı Ayşe Nazlı katılmıştı.

        Muhtar'ın vefatından önce yaptığı "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" sözleri hafızalardayken, cenazeye Deniz Uğur'un katılmaması dikkat çekmişti.

        4 Haziran Perşembe günü İstanbul'daki Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde tabutun başında görüntülenen ikizlerin son halleri ve hareketleri gündem olmuştu.

        Deniz Uğur ise cenazeden günler sonra çocuklarını paylaşarak şu notu düştü: Rabbim sizi kem gözlerden esirgesin; karakteriyle, bilinciyle, olgunluğuyla gurur duyduğum çocuklarım… Dayanışmanız daim olsun.

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        #Deniz Uğur
        #Reha Muhtar
        #Cenaze
        #mina poyraz
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