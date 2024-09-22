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        Haberler Spor Futbol Fransa Reims: 1 - PSG: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Reims: 1 - PSG: 1 | MAÇ SONUCU

        Fransa Ligue 1'in 5. haftasında PSG, deplasmanda Reims'le 1-1 berabere kalarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı. Paris Saint-Germain puanını 13'e, Reims ise 8'e yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 00:35 Güncelleme: 22.09.2024 - 00:35
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        PSG, ilk puan kaybını yaşadı!
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        Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Reims ile Paris Saint-Germain Reims karşı karşıya geldi. Auguste Delaune Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Maçta gol perdesi 9. dakikada Keito Nakamura ile açıldı. PSG 68. dakikada Ousmane Dembele ile bu gole karşılık verdi. Maçta daha fazla gol sesi çıkmazken maç beraberlikle sonuçlandı.

        Bu sonuçla birlikte PSG, sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

        Bu beraberlikle birlikte PSG, puanını 13'e Reims ise 8'e çıkardı.

        Ligin bir sonraki maçında PSG, evinde Rennes ile karşılaşacak. Reims ise deplasmanda Angers ile karşılaşacak.

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