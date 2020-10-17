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Renault Grubu iki yeni elektrikli otomobil tanıttı. Fransız üretici, Avrupa'da 2050 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdü kapsamında düzenlediği Renault eWays etkinliğinde, Megane eVision ve Dacia Spring modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Etkinlikte, gelecek dönem için kendini sürdürülebilir mobilite ve ekosistemde ana aktör olarak konumlandıran grup için önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

Etkinlikte konuşan Renault Grubu CEO'su Luca De Meo, "2030 itibarıyla emisyon oranımızı 2010 yılına kıyasla yüzde 50 azaltmayı hedefliyoruz. 2022 yılıyla birlikte tüm modellerimiz elektrikli ya da elektriklendirilmiş versiyonlara sahip olacak. 5 yıl içinde pazardaki araçlarımızın yüzde 50'sinin elektrikli ya da hibrit olmasını planlıyoruz. Renault Megane eVision, elektrikli Dacia Spring ve Arkana E-Tech Hibrit bu planlarımızın önemli birer parçası" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre, Megane eVision elektrikli araçlara özel yeni CMF-EV platformunu kullanıyor.

Renault bünyesindeki Romanya merkezli üretici Dacia'nun elektrikli Spring modelinin de 2021'de pazara sunulacağı kaydedildi. Spring'in, karma WLTP döngüsünde 225 kilometre, WLTP şehir içinde ise 295 kilometrelik sürüş menzili sunduğu bildirildi.

Renault'un hibrit modelleri Arkana E-Tech, Captur E-Tech ve Megane hatchback E-Tech Plug-In Hibrit'in Avrupa'da 2021'in ilk yarısında satışa sunulacağı belirtildi.