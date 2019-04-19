Fransız üretici Renault, şehir içi taşımacılığa özel bir konsept tanıttı. EZ-FLEX adı verilen araç, 3.86 m uzunluk ve 1.65 m genişliğinin yanı sıra 1.88 m yüksekliğe sahip.

Elektrikli olduğu belirtilen aracın, tam şarj ile 100 km menzilinin olduğu aktarılıyor. Önümüzdeki dönemde sayıları onu bulan

EZ-FLEX'in, Avrupa'da bu alanda hizmet veren şirketlere 2 yıl boyunca denetileceği öğrenildi.

TOPLANAN VERİLERDEN ARAÇ GELİŞTİRECEK

İnternet bağlantısının yer aldığı ticari araçta, konum, menzil, sürat ve duraklamalar gibi çeşitli verilerin toplanarak, bu verilerin gerçek zamanlı olarak veya günde bir kere internet bağlantı özelliği sayesinde bir araya getirilmek üzere yükleneceği kaydedildi.

Söz konusu verilerin analizinin, profesyonellerle birlikte yapılmasının ise, markaya güncel şehir içi lojistik ihtiyaçlarına uygun araçlar tasarlama imkanı sağlayacağı bildiriliyor.