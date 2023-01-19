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Japon üretici Nissan'daki Fransız Renault Group'a ait mevcut hisse seviyesinin düşürülmesini kapsayan iki firmanın müzakerelerinde sona yaklaşıldı.

Renault, Nissan'da yüzde 43 ile en büyük hisseye sahip. Nissan da Renault'da yüzde 15 hisseye sahip. Renault'un, Nissan'daki hissesinin düşürülmesi gündemde.

Nissan'ın mevcut hisse seviyesi farklılığında uzun süredir rahatsız olduğu biliniyor. İki firma, hisse seviyelerini karşılıklı olarak eşit düzeye getirilmesini müzakere ediyor.

Japon resmi Kyodo ajansının piyasa kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Renault'un hisse seviyesinin yüzde 15'e düşürülmesi müzakerelerinde sona gelindi.

Nikkei Asia'ya göre hafta başında hisse müzakerelerinde gelinen son aşamayı ele alan Japon firmanın yöneticileri, Fransız firmanın teklifine olumlu baktıklarını duyurdu.

Renault Grup Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo'nun, Nissan CEO'su Makoto Uçida ile gelecek hafta içerisinde görüşerek, müzakereleri nihayete erdirmesi bekleniyor.

4 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPMIŞTI

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun geçen hafta Paris'te görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iki firmanın müzakere sürecini ele aldığı kaydedildi.

Renault-Nissan, 1999'da Fransız-Japon ortaklığıyla dünyanın en büyük otomobil gruplarından birini oluşturmuştu. Renault, Nissan'a yaklaşık 4 milyar dolar yatırım yapmıştı.

İflasın eşiğindeki Japon firmaya yönelik "kurtarıcı görülen hamlesiyle" Fransız üretici, Nissan'ın en büyük hissedarı oldu. İttifaka, 2016'da Japon Mitsubishi de katılmıştı.

Müzakerelere yönelik Fransız yönetici de Meo, partnerliği yeniden tanımlamak istediklerini belirterek, "Bu, 'bir taraf kaybediyor, diğeri kazanıyor' durumu değil." demişti.

Nissan eski CEO'su Saikawa, Japon firma ile Fransız firmanın "eşit olmayan otomobil ittifakında, Renault'un Nissan'daki hisseleri azaltılarak" çare bulunması gerektiğini söylemişti.

SATIŞLARI RUSYA HARİÇ YÜZDE 6 AZALDI

Öte yandan, Fransız basınındaki haberlere göre, Renault, küresel satışlardaki düşüş serisini 4'üncü yıla taşıdı.

Geçen yıl 2018'in yaklaşık yarısı kadar araç satan şirketin Rusya pazarı hariç küresel ölçekteki satışları yüzde 5.9 azaldı. Markanın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle çekildiği Rusya pazarındaki satışları dahil edildiğinde bu düşüş, yüzde 15'e kadar çıkıyor.

2022 yılında 2 milyondan biraz fazla araç satan Renault, Avrupa'da da araç satışında yüzde 14,6 düşüş kaydetti. Grubun satışlarının düşmesinin en önemli nedenleri arasında, elektronik çip tedarikinde yaşanan sıkıntı sayılıyor.

Öte yandan markanın en büyük 10 pazarından Fransa, Brezilya ve Almanya'dan sonra Türkiye, 99 bin 639 ünite satışla 4. sırada yer aldı.