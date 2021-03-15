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Fransız otomotiv üreticisi Renault da logosunu değiştiren markalar kervanına katıldı. İlk olarak Renault 5 elektrikli prototip modelinde karşımıza çıkan yeni logo, öncüsünün aksine iki boyutlu bir elmas tasarımına geçti.

Markanın 1898'den beri 9'uncu logosu olan yeni tasarımın, Renault'un geçmişine gönderme yaptığı kaydedildi.

Fransız üreticinin güncel logosu ise 1992 yılında tanıtılmış, 2015 yılında ise güncellenmişti.

Renault'un 2022 yılında yollara çıkaracağı elektrikli Megane modelinin yeni logoyu ilk kullanan model olacağı belirtiliyor.

Renault tasarım direktörü Gilles Vidal, "Elmas, dünyada ve otomobil dünyasında en çok tanınan şekillerden biridir. Yeni logo, markanın mirasının tanınması ile yeni bir çağa girmek arasında bir denge kuracak" dedi.

Kia, Peugeot, Volkswagen, Nissan, General Motors gibi markalar da yakın dönemde logo değişikliğine gitmişti.