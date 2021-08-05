Repesaj kelimesinin anlamı merak ediliyor. Milli Güreşçi Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek finalde ABD’li rakibi Gable Dan Stevenson’a yenildi, final şansını kaybetti. Taha Akgül'ün ABD'li rakibinin finale yükselesiyle repesaj hakkı elde etti. İşte repesaj hakkında merak edilenler...

REPESAJ NEDİR?

ingilizce repechage kelimesinden çevrilen repesaj terimi altın madalya ve gümüş madalyanın sahibi bulduğu karşılaşmalarda bronz madalya için verilen mücadeleleri kapsar. Tek maç üzerinden elemeli olarak finale doğru ilerlenen turnuvalarda, bütün maçlarını kazanıp finale çıkan 2 sporcunun yendiği bütün rakipleri, kendi aralarında tekrar tek maç üzerinden elemeli karşılaşarak, dağıtılacak olan 2 bronz madalyayı elde etmeye çalışırlar. Bu bronz madalya şansı olan maçlara "repesaj" denir.