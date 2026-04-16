Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Yaralıların olduğu saldırıda, bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi. Bölgede saldırganın etkisiz hale getirilmesi ve ikna edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Görgü tanığı, saldırganın 17-18 yaşlarında olduğunu önce okulun bahçesinde uzun namlulu silahla ateş açtığını ardındansa okulun içine girip ateşe devam ettiğini söyledi