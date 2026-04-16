        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 16 Nisan 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları 16 Nisan 2026: Resmi Gazete yayımlandı mı?

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 Nisan Perşembe günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla 'https://www.resmigazete.gov.tr/' sitesi üzerinden erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 16 Nisan 2025 Perşembe Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 16 Nisan 2025 - 01:48 Güncelleme:
        16 Nisan Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmenlik, ilanlar, milletler arası antlaşmaların yanı sıra kurul kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazetealınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

        16 NİSAN RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Telkari Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        KURUL KARARI

        –– Nükleer Düzenleme Kurulunun 9/4/2026 Tarihli ve 2026-16/2 Sayılı Kararı

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2026 Tarihli ve E: 2024/6 (Değişik İşler), K: 2026/1 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/133 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/134 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/135 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/136 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/137 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/138 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/139 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/140 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/141 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/77 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/142 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2025 Tarihli ve 2020/27651 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2025 Tarihli ve 2023/95649 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 7/1/2026 Tarihli ve 2023/5880 Başvuru Numaralı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        Bakanlar valilerle toplantı yapacak
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        Arda Güler tarihe geçti!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        'Altın adam' yakalandı
        Eğitim camiamızın başı sağolsun
        Beyaz Saray: Görüşmeler devam ediyor
        Şişli’de otelde ölü bulunan turistte “zehirlenme” şüphesi
        "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"
        Son 5 haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Antalya'dan kopamıyor
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        O hastalar için son gelişmeler!
