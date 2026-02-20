Atama kararları Resmi Gazete'de! İşte 20 Şubat 2026 Resmi Gazete'de alınan kararlar
İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'ndaki bakan yardımcılıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 20 Şubat 2026 Cuma Resmi Gazete kararları...
İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'ndaki bakan yardımcılıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 20 Şubat 2026 Cuma Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...
ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'ndaki bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
İçişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı. Yerlerine ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı. Yerlerine ise Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı
20 ŞUBAT 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/60, 61, 62, 63)
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 18/02/2026 Tarihli ve 282 Sayılı Kararı
YÖNETMELİKLER
–– Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2025 Tarihli ve 2023/64577 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/7/2025 Tarihli ve 2019/36400 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/7/2025 Tarihli ve 2020/33647 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/7/2025 Tarihli ve 2021/66060 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/7/2025 Tarihli ve 2023/103126 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2025 Tarihli ve 2020/32700 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2025 Tarihli ve 2022/41747 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2025 Tarihli ve 2022/47459 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2025 Tarihli ve 2021/17696 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/11/2025 Tarihli ve 2021/10769 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/11/2025 Tarihli ve 2022/47497 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/11/2025 Tarihli ve 2022/102624 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri