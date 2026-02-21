Canlı
Habertürk
        Resmi Gazete kararları 21 Şubat 2026: Bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte 21 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer alanlar!

        Resmi Gazete kararları belli oldu! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        21 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun gündeminde önemli başlıklar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ve yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları, sabahın erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 21 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'de neler yer aldı? İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 00:04 Güncelleme: 21.02.2026 - 00:04
        Resmî Gazete'nin 21 Şubat 2026 tarihli sayısı yayımlandı ve dikkat çeken kararlarla kamuoyunun gündemine oturdu. Yeni yönetmelikler, tebliğler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemeler vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle bazı maddeler sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte 21 Şubat 2026'da yayımlanan Resmî Gazete’de öne çıkan düzenlemeler...

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Nitelikteki İşlerin Vekâlet ve İstisna Sözleşmesiyle Yaptırılmasına İlişkin Yönetmelik

        –– İstilacı Yabancı Türlerin Girişinin ve Yayılmasının Önlenmesi ile Yönetimi Hakkında Yönetmelik

        –– Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

        –– Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

        –– TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

        KURUL KARARLARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/02/2026 Tarihli ve 14341, 14342, 14343 ve 14344 Sayılı Kararları

        YARGI BÖLÜMÜ

        YARGITAY KARARLARI

        –– Yargıtay 4 ve 7. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

