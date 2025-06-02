Restoranda WC kavgası! 2 kişi bıçaklandı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde olay, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi’nde meydana geldi.

İÇERİYİ KONTROL ETTİLER

Y.K. (30) restoranın tuvaletindeyken E.S. (21) ve E.K.G. (21), içeride birinin olup olmadığını kontrol etmek için kapıyı çaldı.

İKİSİNİ DE BACAKLARINDAN BIÇAKLADI DHA'daki habere göre bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. İş yerinin dışına taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Y.K. üzerindeki bıçakla E.S. ve E.K.G.’yi bacaklarından bıçakladı. Bu sırada olay yerine yakın olan gece bekçileri, kavgaya müdahale ederek sonlandırıldı.

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. REKLAM

"BEN HİÇBİR ŞEY YAPMADIM" Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. E.K.G. olay anını, “Ben hiçbir şey yapmadım. Adamı tanımıyorum. Tuvalete gidiyordum. 'Çık' dedim ‘Sen kimsin lan’ dedi. Bana saldırdı. ‘Haklısın’ dedim. Küfretmeye başladı” diye anlattı