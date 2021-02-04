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Restoranlar ne zaman açılacak? - Lokantalar hangi tarihte açılacak, tarih açıklandı mı?

Bir süre önce koronavirüs tedbirleri nedeniyle birçok işletmede kısıtlamalar başladı. Restoran ve lokantalar da sadece gel-al ve sipariş üzerine çalışmaya başladı. Peki oturma düzeniyle birlikte restoran ve lokantalar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Restoranlar ne zaman açılacak? - Lokantalar hangi tarihte açılacak, tarih açıklandı mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok işletmede olduğu gibi kafelerde de sadece gel-al ve sipariş ile hizmet veriliyor. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen konu ise kafelerde oturma düzenine ne zaman ve hangi tarihte geçileceği. İşte konuyla ilgili son durum...

KAFELER, RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

KAFELER 15 ŞUBATTA AÇILIYOR MU?

Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. 15 Şubatta açılacak bilgisi resmi bir bilgi değil.

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